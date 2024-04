Simona Ventura a Citofonare Rai2 nonostante i problemi al viso - la conduttrice di nuovo in onda

(Di domenica 21 aprile 2024)torna in tv dopo soli sette giorni. Latorna in, a pochi giorni di distanza da quello che sembrava l’annuncio di un periodo di riposo. Nella puntata del 21 aprile, inalle 10.30 suera regolarmente presente alla conduzione del programma, al fianco di Paola Perego.L’appuntamento del 21 aprile si è aperto in musica, con le due conduttrici impegnate a cantare “L’amico è” per accogliere il primo ospite della trasmissione, Massimo Perla, addestratore cinofilo di fama internazionale, che ha portato in studio una stella a 4 zampe direttamente dal set di Rocco Schiavone. Nessun accenno alla questione della paresi in apertura di puntata, seppure il...

