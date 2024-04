Sì a un’imposta minima globale sui super ricchi Germania - Spagna e Sud Africa appoggiano il Brasile | la lettera aperta dei ministri

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ipotesi di una tassadel 2% sui miliardari avanzata dal, presidente di turno del G20, sta rapidamente guadagnando sostenitori anche tra i grandi Paesi europei. Dopo Parigi, che aveva aperto all’idea già durante il G20 Economia a San Paolo, ora anche Berlino e Madrid sostengono la proposta. Affiancati da Pretoria. “È il necessario terzo pilastro che completa i negoziati sulla tassazione dell’economia digitale e sulla tassadel 15% per le multinazionali“, scrivono in un editoriale congiunto uscito il 25 aprile su Spiegel, El Pais e The Guardian Svenja Schulze, ministra tedesca dello sviluppo e della cooperazione economica, Carlos Cuerpo e Maria Jesús Montero, rispettivamentedell’Economia e delle Finanze spagnoli, Fernando Haddad, titolare delle Finanze ...

Tassare i miliardari è “la chiave per risolvere le sfide” . Parola del ministro brasiliano delle Finanze Fernando Haddad, che lo ha detto aprendo i lavori del G20 Economia a San Paolo. “Nonostante i recenti progressi”, ha detto Haddad prima del vertice a cui partecipano anche il ministro ... Continua a leggere>>

Una tassa minima globale sui super ricchi è necessaria , fattibile e giusta. A pensarlo non è più “solo” un piccolo drappello di economisti eterodossi: la presidenza brasiliana del G20 ha messo la proposta al centro dell’agenda degli incontri che culmineranno a novembre con il vertice dei leader a ... Continua a leggere>>

Dongfeng, i cinesi dell’auto (con Berlusconi) puntano alla fabbrica ex Maserati di Grugliasco - Mafrici (Df Italia): «Stiamo guardando fabbriche come l’ex Maserati di Grugliasco o quella di Flumeri in condivisione con Industria Italiana Autobus» ...

Continua a leggere>>

Shein alle strette in Europa per la contraffazione nella moda - Shein, una delle piattaforme di shopping online più popolari, sarà tenuta a rispettare le rigide normative del DMA per la contraffazione ...

Continua a leggere>>

Quali marche di elettrodomestici acquistare, le più affidabili secondo i test - Il mercato degli elettrodomestici è enorme, ma quali sono i migliori Ecco le marche più affidabili secondo i test ...

Continua a leggere>>