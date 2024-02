La presidenza brasiliana del G20 | “Serve un’imposta minima globale sui super ricchi È la chiave per risolvere molte sfide”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tassare i miliardari è “laperle”. Parola del ministro brasiliano delle Finanze Fernando Haddad, che lo ha detto aprendo i lavori del G20 Economia a San Paolo. “Nonostante i recenti progressi”, ha detto Haddad prima del vertice a cui partecipano anche il ministro dell’economia italiano Giancarlo Giorgetti e il numero uno di Bankitalia Fabio Panetta, è un “fatto indiscutibile che i miliardari del mondo continuano a eludere i nostri sistemi fiscali attraverso una serie di strategie“. Per questo il governo di Luiz Inacio Lula da Silva, che dall’1 dicembre ha ladel principale forum per la cooperazione economica internazionale, intende proporre “sulla ricchezza” che potrebbe costituire un terzo pilastro per la ...