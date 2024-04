Allarme amianto | nel 2023 in Italia 7000 decessi e 10 000 nuovi malati

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Negli ultimi 10 anni insono deceduti per malattie asbesto correlate circa 60mila persone. Nell'annol'Osservatorio nazionaleha censito circa 2000 casi di mesotelioma, con un indice di mortalità, rapportato ai 5 anni antecedenti, di circa il 93% dei casi. Nello stesso anno sono state circa 4000 le nuove diagnosi di tumore del polmone per esposizione ad(al netto del fumo e degli altri agenti cancerogeni), con un indice di sopravvivenza (a 5 anni) stimato del 12% per un calcolo di circa 3500. Si deve poi tener conto che l'provoca asbestosi con ripercussioni cardiache - segnala l'Osservatorio in una nota - con un impatto che è stato censito nella misura di 500, cui vanno aggiunte le altre neoplasie, tra cui il ...