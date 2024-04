Serie A | Lecce-Monza LIVE alle 15

Le Formazioni ufficiali di Lecce-Monza , match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Due successi di fila per la squadra di Gotti, che ha fatto un passo probabilmente decisivo verso la salvezza. La situazione ora è molto più tranquilla, e contro un Monza che ha ormai poco ... Continua a leggere>>

Allo stadio Via del Mare di Lecce si gioca il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A tra Lecce e Monza. Padroni di casa che vogliono allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre agli ospiti manca un punto per la matematica. Nella partita di andata, giocata al ...

Continua a leggere>>