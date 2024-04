Serie A – Juventus-Milan 0-0 | esce Giroud - entra Okafor | LIVE News

juventus-milan, la MOVIOLA LIVE - La Juventus torna in campo dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni della Lazio ottenuta in settimana. I bianconeri affrontano il Milan di Stefano Pioli, gara valida per la 34esima ...

Continua a leggere>>

Lazio-Verona, le formazioni ufficiali - Lazio-Verona, valevole per la 34ª giornata di serie A, è in programma sabato 27 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La gara sarà visibile su Dazn e, solo per gli abbonati Sky, sarà disponibile ...

Continua a leggere>>

Highlights juventus-milan, la sintesi del match di serie A (VIDEO) - La cronaca con gli highlights di juventus-milan, match della 34.a giornata di serie A disputato sabato 27 aprile ...

Continua a leggere>>