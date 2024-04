Serie A – Juventus-Milan 0-0 | che parata di Sportiello! | LIVE News

TJ - juventus-milan 0-0, ancora decisivo Sportiello su Milik - Parata di Sportiello! 71' Dentro McKennie per Weah. 11:55 - ALLEGRI SI AFFIDA AL 3-5-2 - La Juventus ha svolto la rifinitura mattutina in vista della gara contro il Milan. Massimiliano Allegri, per ...

Vlahovic furioso con Allegri: colpisce la panchina e una bottiglietta dopo la sostituzione in Juve Milan - Una vera e propria furia. Juve Milan, in campo anche Chiesa dopo un’ora di gioco col match fisso sullo 0-0: si passa al tridente offensivo... Mg Verona 17/02/2024 - campionato di calcio serie A / ...

Vlahovic polemico all'uscita dal campo durante juventus-milan: cosa è successo con Allegri - Non ha preso per nulla bene la sostituzione Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha lasciato il campo al minuto 62 di juventus-milan, lasciando il posto a Milik ma non ha accettato di buon grado ...

