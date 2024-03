Sambuca Pistoiese | il paese dove nessuno vuole fare il sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024)(Pistoia), 29 marzo 2024 –è un lembo di Appennino incastonato tra Emilia e Toscana. A Pavana, la sua frazione più popolosa, vive Francesco Guccini, maestro della canzone d’autore.ha sempre fatto parte della Toscana ma, dal punto di vista geografico, è più vicina all’Emilia-Romagna: Porretta Terme dista pochi chilometri, mentre per raggiungere Pistoia bisogna percorrerne 30 di strada statale, tortuosa e rallentata da cantieri senza fine. Un territorio non facile: 80 chilometri quadri di superficie, abitati da 1450 anime. Per ora resistono le scuole, ma ora non c’è più neppure il medico: bisogna andare a Pistoia. A giugno si voterà per il, sempre che si trovi qualcuno disposto a candidarsi. Attualmente il primo cittadino è Fabio ...