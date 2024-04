Scandicci-Conegliano in tv | data - orario e diretta streaming gara-4 finale Scudetto A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-4 delladella Serie A1 Tigotàdi. L’entusiasmante serie dell’atto conclusivo del massimo campionato italiano giunge al quarto confronto, quello che potrebbe rivelarsi decisivo. Le ragazze di Massimo Barbolini vanno a caccia di un’altra grande prestazione davanti al proprio pubblico per mettere in difficoltà la corazzata veneta ed avvicinarsi al titolo di Campionesse d’Italia. Le pantere di Daniele Santarelli però non partono di certo battute e vogliono replicare il successo in trasferta di-2, ma devono trovare rapidamente il proprio gioco contro una formazione toscana più agguerrita che mai. Si preannuncia ...