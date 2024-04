Scalvini e Kolasinac sono a disposizione In attacco Touré potrebbe giocare titolare

Infortuni o Scalvini , ecco le condizioni del difensore nerazzurro in vista della sfida tra Atalanta ed Empoli di domenica Novità importanti in quel di Zingonia dove l’ Atalanta si sta preparando in vista della gara contro l’Empoli in casa: soprattutto per quanto concerne l’ Infortuni o di Giorgio ... Continua a leggere>>

ATALANTA. Scalvini e Kolasinac sono in dubbio per la partita casalinga di domenica 28 aprile contro l’Empoli (ore 18). L’azzurro è in fase di rientro dopo l’infortunio, il bosniaco ha preso una botta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Continua a leggere>>

Convocati Atalanta , la lista di Gasperini in vista della gara contro l’Empoli . Le scelte per il match di Serie A domani sera L’ Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara in trasferta contro l’Empoli . Recuperati definitivamente Scalvini e Kolasinac , mentre out soltanto Holm e ... Continua a leggere>>

Non ce l`hanno fatta l`esterno Holm, che ha una lesione al soleo e probabilmente ha finito in anticipo la stagione, nè Toloi, il capitano che... Continua a leggere>>

Zingonia. Sono 23 i giocatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista della sfida che l’ Atalanta affronterà domenica (28 aprile) alle 18 al Gewiss Stadium contro l’Empoli . Recuperati sia Sead Kolasinac che Giorgio Scalvini , che hanno lavorato in gruppo e sono stati convocati : potrebbero avere ... Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli, ora servono i tre punti. C'è ossigeno per la difesa: scalvini e kolasinac ok. Dove vedere la partita - scalvini sì, kolasinac anche: si allunga la coperta dell’Atalanta nel giorno della sfida all’Empoli, domenica 28 aprile alle 18, arbitro Fabbri, diretta Tv su Dazn, al Gewiss Stadium (pubblico a quota ...

Continua a leggere>>

Atalanta-Empoli, ora servono i tre punti. C'è ossigeno per la difesa: scalvini e kolasinac ok - Dopo la «scottatura» con Cagliari e Verona, Gasp chiede di vincere la partita di domenica 28 aprile alle 18. Il tecnico nerazzurro: «Spero non ci siano altri infortuni, abbiamo 4 gare importanti in so ...

Continua a leggere>>

Convocati Atalanta, la decisione su scalvini e kolasinac per l’Empoli - Le scelte per il match di Serie A domani sera L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in trasferta contro l’Empoli. Recuperati definitivamente scalvini e kolasinac, mentre ...

Continua a leggere>>