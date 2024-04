Atalanta - con l’Empoli si punta a riavere sia Kolasinac che Scalvini Holm e Tolo - rientro a metà maggio?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 aprile 2024) Zingonia. Il pensiero di gran parte dei tifosi dell’è già rivolto verso la doppia sfida con il Marsiglia, ma prima c’è una corsa alla Champions League da proseguire in campionato: domenica (28 aprile, ore 18) al Gewiss Stadium arrivae Gian Piero Gasperini deve fare i conti con l’infortunio, ultimo in ordine di tempo, accusato da Sead. Il difensore bosniaco è uscito anzitempo dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina vinta 4-1 a causa di una contusione al ginocchio sinistro che non desta particolari preoccupazioni, ma che venerdì non gli ha permesso di lavorare in gruppo con i compagni: ha svolto solo lavoro individuale. La preoccupazione in realtà è solo relativa, visto che non si tratta di nulla di troppo grave: non è escluso che possa già strappare una convocazione per il match di campionato, anche ...