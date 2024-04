La fase di selezione dei volontari per i Campionati Europei di Atletica Leggera si avvicina alla conclusione, con il termine fissato per domenica 12 maggio . In questa stessa data, si chiuderà anche “Race for The Cure“, l’evento sportivo a sfondo benefico programmato a Roma dal 9 al 12 ... Continua a leggere>>

Scadenze tari 2024, quanto si paga Ipotesi proroga per le tariffe - Solitamente la scadenza per fissare le tariffe della tari - la tassa sui rifiuti - con il piano economico dei Comuni (PEF) che deve essere approvato annualmente, arriva entro il 30 aprile, ma ...

tari più cara del 7% per le imprese. Ritocchini in vista pure per le case - Il Comune ha deciso un aumento del 7% per la tariffa rifiuti 2024 per le imprese, mentre per le utenze domestiche ci saranno ritocchi minori o addirittura riduzioni. La raccolta differenziata non è an ...

Putignano - Mancata approvazione rendiconto di gestione 2023 - Con 7 voti contrari, 6 a favore e 3 astenuti, non è stato approvato il bilancio di rendiconto, durante il consiglio comunale tenutosi stamani, venerdì 26 Aprile a Putignano ...

