Rissa tra giovanissimi - poi i colpi di pistola | 16enne arma in pugno bloccato a Casoria

Tempo di lettura: < 1 minuto Lite tra giovanissimi ed esplosione di colpi a salve , la notte scorsa a Casoria, in provincia di Napoli: coinvolto anche un 16enne armato. Sono stati alcuni cittadini, verso le 22, a segnalare al 112 l’esplosione di colpi d’arma da fuoco provenire da via Achille del ... Continua a leggere>>

Un ragazzo di 16 anni ha colpito con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana, in provincia di La Spezia, e ora è indagato per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto la sera del 30 marzo. Soccorso e portato d’urgenza in ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le motivazioni ...

Continua a leggere>>