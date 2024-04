Sarzana | 16enne colpisce con una spranga clochard vicino stazione

(Di domenica 31 marzo 2024) (Adnkronos) – Unha colpito con unaun senza fissa dimora nei pressi delladi, in provincia di La Spezia, la notte scorsa. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Genova. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno sentendo diverse persone per ricostruire quanto accaduto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

