Ravenna Tra il campo e le aule di tribunale

(Di sabato 27 aprile 2024) È unche dovrà restare alla finestra fino lunedì o, più verosimilmente, fino a martedì, quello che sta per affrontare le ultime due gare di regular season. Il ricorso del Forlì contro la sconfitta di domenica scorsa a Carpi (presentato ieri) verrà infatti preso in esame dalla Corte federale d’appello solo la prossima settimana. Un problema burocratico, legato alla notifica, da parte della Lnd, degli atti richiesti dal club forlivese, ha fatto slittare la sentenza di secondo grado, prevista originariamente per ieri. Il, sempre al 2° posto in classifica, a -4 dalla capolista Carpi, rimane dunque spettatore interessato, pronto – nella peggiore delle ipotesi – ad affrontare i playoff da seconda della classe, col vantaggio del fattore, sia nella semifinale, sia nella eventuale finale. I giallorossi, lanciatissimi e ...

Si apre con Paolo Belli il mese di aprile al Teatro Celebrazioni di Bologna. Il cantautore propone Pur di far Commedia, una pièce in cui racconta storie, aneddoti esilaranti, mille peripezie e i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera. prosa , canzoni e risate sono gli ingredienti dello ... Continua a leggere>>

Ravenna , 23 aprile 2024 – Alla luce del brusco calo termico registratosi in questi ultimi giorni ed in considerazione delle previsioni meteo, che prospettano, anche per i prossimi, il perdurare di temperature al di sotto della media stagionale, il Comune di Ravenna ha emanato un’ordinanza che ... Continua a leggere>>

Tutto procedeva alla grande almeno fino a Ravenna... Il post instagram di Will Hunt sull’accaduto, è sintetico ma efficace. Oltre a un elenco parziale della refurtiva, contiene anche un richiamo a chi dovesse avere informazioni sull’accaduto. E una promessa: di non mollare. Naturalmente tutto in ... Continua a leggere>>

Ex Cava Bosca, al via a Russi i primi interventi per consentire bonifica e riconversione - La giunta di Russi ha approvato la bozza di convenzione urbanistica decennale con la società Calderana per la riconversione produttiva dell’ex Cava ...

Continua a leggere>>

Il Centro per le famiglie di ravenna Cervia e Russi compie trent’anni. Il 5 maggio una festa aperta a tutti con laboratori creativi e letture - Il Centro per le famiglie dei Comuni di ravenna Cervia e Russi compie trent'anni e per festeggiare la ricorrenza domenica 5 maggio, dalle 10 alle 18, ...

Continua a leggere>>

Ancisi (LpRa): Taglieggiati a Marina Romea anche i parcheggi liberi - “Marina Romea ha affrontato il ponte turistico del 25 aprile, come già quello di Pasqua e come quello prossimo del 1° maggio, con centinaia di posti auto in meno sul lato mare di viale Italia, occupa ...

Continua a leggere>>