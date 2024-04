Maltempo e freddo - a Ravenna si può accendere il riscaldamento fino al 30 aprile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 aprile 2024), 232024 – Alla luce del brusco calo termico registratosi in questi ultimi giorni ed in considerazione delle previsioni meteo, che prospettano, anche per i prossimi, il perdurare di temperature al di sotto della media stagionale, il Comune diha emanato un’ordinanza che autorizza l’accensione degli impianti dia servizio degli edifici del territorio comunale, in deroga al periodo diprevisto per la stagione termica 2023-2024, a partire da oggi, martedì 23a martedì 30compreso, prevedendo il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di sette ore giornaliere distribuite nella fascia oraria dalle 5 alle 23. Si ricorda l’obbligo normativo di non superare la temperatura ...