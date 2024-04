Questo potrebbe essere l’economico Sony Xperia Ace IV

Padova, 27 aprile 2024 – “Sono viva”. È il messaggio arrivato sul telefono della mamma di Jensare Ajdari, la 15enne di Camposampiero scomparsa mercoledì pomeriggio dalla sua casa, nel Padovano. Ma quel messaggio in chat, che ieri aveva dato speranza alla mamma – “Sono viva” – potrebbe non essere ... Continua a leggere>>

MotoGP, Bagnaia: “Binder La Sprint porta i piloti ad essere fuori di testa” - MotoGP: “Un pilota non può superarne due sul cordolo come ha fatto Binder, dato che spazio non c’era. Io stavo solo aspettando di attaccare, perché avevo il passo per poter provare a vincere” ...

Continua a leggere>>

Pesaro 2024 guida il Patto dei Monasteri - Parte da Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura, il percorso "verso il Patto dei Monasteri" per la Cura del Creato, volto ad approfondire il ruolo che possono avere gli enti spirituali nella conv ...

Continua a leggere>>

Accertamento fiscale, ecco quando il contribuente non si può difendere - L'accertamento fiscale genera sempre ansia e preoccupazione, ancora di più quando il diritto di difesa è limitato. Ecco in quali casi il contribuente non si può difendere preventivamente.

Continua a leggere>>