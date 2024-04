(Di sabato 27 aprile 2024) Padova, 27 aprile 2024 – “”. È ilarrivato sul telefono della mamma di Jensare Ajdari, la 15enne dimercoledì pomeriggio dalla sua casa, nel Padovano. Ma quelin chat, che ieri aveva dato speranza alla mamma – “” – potrebbe nonstato scritto dalla. Secondo i familiari, Jensare non era solita scrivere in quel modo. E per gli inquirenti, quelle frasistato digitato da altre persone sul telefono della. Il mistero dei messaggi Ieri sul telefonino della madre è arrivato un primoscritto a caratteri maiuscoli – ''...

"In Vaticano soffriamo ancora tanto per la scomparsa , avvenuta più di quaranta anni fa, di una nostra cittadina, Emanuela Orlandi , che all'epoca aveva quindici anni. Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma. C'è un'inchiesta aperta in Vaticano, così che si possa ...

Jensare Ajdari era uscita di casa per andare alla scuola serale e da allora non si hanno più notizie. Il mistero dei messaggi ricevuti dalla famiglia

Caso Emanuela Orlandi, clamoroso: arriva la lettera anonima che coinvolge i gesuiti - In una svolta potenzialmente significativa, il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma nel 1983 ... avviato indagini per verificare l'autenticità e l'origine del messaggio. Come riferito ...

Ardea. "Mia moglie è scomparsa": ma lui la picchiava e la violentava, va dai Carabinieri per la denuncia e viene arrestato - Violenza sessuale ad Ardea, arrestato uomo violento – (ilcorrieredellacitta.com) Nei giorni scorsi, l'uomo si era presentato in caserma per denunciare la scomparsa della compagna ... è stato notato ...

Ragazza scomparsa a Camposampiero: "Sono viva". Ma il messaggio potrebbero essere un fake: ecco perché - Jenare Aidari avrebbe scritto alla mamma di stare bene e di essere a Mestre, ma gli inquirenti ipotizzano che dietro possano esserci altre persone. La 15enne è uscita mercoledì da casa (nel Padovano) ...

