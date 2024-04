Promozione Impresa Osimo Stazione - Castelfrettese battuta in casa 2-3

(Di sabato 27 aprile 2024) Formazione diai play out in campo esterno contro il Vismara grazie al pareggio dell’ultimo secondo dei Portuali Dorica a Mondolfo CASTELFERRETTI, 27 aprile 2024 – Compie l’l’che scongiura lo spettro dell’ultimo posto e si guadagna la chance dei playout, dove affronterà in trasferta il Gabicce Gradara. Ha rischiato la retrocessione diretta anche la, salvata dallo spareggio retrocessione dal pareggio all’ultimo secondo dei Portuali Dorica indell’Atletico Mondolfo Marotta. Ai playout giocherà fuoricontro il Vismara con l’obbligo del successo. L’parte forte, ma viene freddato dalla punizione di Brunori che inganna Bottaluscio con l’ausilio di una deviazione fortuita. ...

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona , ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro l’Atalanta Le parole di Calzona Il pubblico ha contestato per la prima volta. «Quando perdi in casa 0-3 devi sopportare anche la contestazione legittima che non ci hanno mai contestato fino ad oggi. ... Continua a leggere>>

Dettagli sullo schianto del L’oggetto misterioso in Florida Un oggetto misterioso si è schiantato in una casa della Florida , probabilmente proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il pezzo, lungo pochi pollici e pesante quasi 2 libbre, ha colpito la casa di Alejandro Otero a ... Continua a leggere>>

Indagini in corso su una donna di 44 anni trovata morta in casa a Varese - Il fatto nella serata di sabato a Sant’Ambrogio. Sul posto i carabinieri del reparto operativo e la squadra Rilievi. La Procura dispone l’autopsia ...

Continua a leggere>>

“Signora, venga in caserma”. E il ladro entra subito in casa: pensionata mette in fuga il malvivente - La telefonata truffa a Piegaio dopo altri tentativi andati a vuoto in Valle del Serchio. I carabinieri mettono in guardia soprattutto gli anziani ...

Continua a leggere>>

La coltellata al fianco e la fuga dietro una siepe: fermato il vicino di casa per l'omicidio a Villafranca - Sangue questa mattina a Villafranca (Padova), dove un uomo di 32 anni è stato ucciso con una coltellata. Un uomo è già stato fermato, e si tratterebbe del vicino di casa. Fra i due i rapporti non ...

Continua a leggere>>