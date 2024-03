Napoli | Meluso | ”Difficile analizzare il match dopo un 3-0 subìto in casa e la giusta contestazione dei tifosi”

(Di sabato 30 marzo 2024): “Sconfitta meritata ma fin troppo larga, ora dobbiamo chiudere al meglio la stagione, al futuro penseremo più in là” Mauro, direttore sportivo del, ha parlato a Sky Sportla netta sconfitta contro l’Atalanta. Queste l sue parole:: C’è stata la sosta, ma venivamo da una partita contro l’Inter fatta abbastanza bene “Abbiamo cercato diil, ma èun 3-0ine ladei. C’è stata la sosta, ma venivamo da una partita contro l’Inter fatta abbastanza bene. Nulla faceva presagire un primo tempo opaco come quello di oggi. La squadra si impegna sempre, ...

Meluso: "Ci sono altre 8 partite, quel coro dei tifosi fa male. La verità su Zielinski" - "La squadra deve ritrovare brillantezza" Disastrosa prestazione del Napoli contro l'Atalanta, Mauro Meluso, direttore sportivo del club azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Oggi non è tempo di ...areanapoli

Meluso: "Il primo tempo ci ha lasciati perplessi" - I Google Alert vengono in- viati via e-mail per segna- lare i nuovi articoli pubbli- cati su SoloNapoli.com ...solonapoli

Meluso a Dazn: "Stagione sbagliata ma non è il momento di fare consultivi, ci sono ancora 8 gare!" - Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro l'Atalanta.tuttonapoli