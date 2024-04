Patierno | Ora manca la ciliegina sulla torta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non sono salito sul treno giusto in passato. Ero meno maturo e qualche scelta non sarà stata quella giusta. A venticinque anni non ho fatto la Serie C, ma sono contento di quello che ho fatto e sto facendo. Mi godo questo momento”. Parla così Cosimo, dopo il successo arrivato con il Crotone. “Avellino la devo ringraziare sempre, è la prima piazza importante in cui gioco, qui è come se stessi giocando in Serie B. Ho dato delle risposte anche ai più scettici, mi sono preso le critiche. Ho sofferto in silenzio. Da oggi però metto tutto da parte,la– dice il bomber – faremo di tutto per raggiungerla per noi e per i tifosi. Il rigore? Ho studiato il loro portiere, ero convinto che lui andasse a sinistra e quindi sono andato tranquillo, la ...