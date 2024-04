Promettono di disintossicare il corpo - aiutandolo a eliminare le tossine accumulate Ma dei semplici cerotti possono realmente essere efficaci a questo scopo? Con l’aiuto di un’esperta abbiamo fatto chiarezza sul tema e cercato di capire cosa dobbiamo intendere davvero per ‘strategia detox’

(Di lunedì 22 aprile 2024)detox: mito o realtà? Quando si parla di strategie per liberare l’organismo dalle, siamo ormai abituati a sentirne di ogni: dagli integratori miracolosi alle diete estreme, oltre che decisamente poco salutari, fino, appunto, ai più recentidetox. Disi tratta? Colazione detox, 5 consigli per iniziare la giornata leggeri senza rinunciare al gusto X ...

Cerotti detox: una bufala o funzionano davvero - Promettono di disintossicare il corpo, aiutandolo a eliminare le tossine accumulate. Ma dei semplici cerotti possono realmente essere efficaci a questo scopo Con l’aiuto di un’esperta abbiamo fatto c ...iodonna

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Spesso pensate come furbe mosse marketing, le tisane drenanti e sgonfianti rappresentano in realtà un alleato di benessere davvero valido. Il perché va ricercato nelle loro miscele di ingredienti ...vanityfair