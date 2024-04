Parigi - studenti pro-Palestina occupano l' università di Sciences Po

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Gruppi di attivisti pro-palestinesi hanno occupato venerdì un edificio dell'Paris institute of political studies, meglio conosciuta come Sciences Po, il prestigioso ateneo che forma la classe dirigente francese. Glifrancesi chiedono all'di condannare le azioni di Israele a Gaza. Gli attivisti hanno preso possesso di un edificio del campus, erigendo barricate per impedire l'entrata con slogan per la. Poi in serata tensioni con manifestanti pro-Israele. Infine dopo ripetuti avvertimenti della polizia i giovani hanno terminato l'occupazione.