Bologna-Udinese - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

All’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Milan, sfida fra le due grandi deluse del nostro campionato e utile oramai poco più che alle statistiche. Da un lato i bianconeri, che in settimana hanno strappato il pass per la finale di Coppa Italia, divenuta l’obiettivo principale della ...

Continua a leggere>>

Sfida all’ultimo sangue al Renzo Barbera fra due squadre giunte ormai all’ultima chiamata per credere ancora nei propri obiettivi. I rosanero cercano un successo che manca da 6 partite per non dover dire già addio alle già poche speranze per il quarto posto. I granata devono porre fine alla Serie ...

Continua a leggere>>