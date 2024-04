Napoli-Roma si giocherà il 28 aprile alle 18 Il 25 la Roma recupera la gara contro l’Udinese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Lega Serie A ha ufficializzato le date e gli orari della 34esima giornata. Ieri laaveva chiesto lo spostamento della trasferta acosì dare in tranquillità la partita cone prepararsi a dovere per la semifinale di Europa League. La Lega però non ha soddisfatto le richiestenista. Udinese-siil 25e il 28,18, si gioca a. Le date e gli orari della 34esima giornata di Serie A:il 2818:00 Venerdì 26: Frosinone-Salernitana ore ...