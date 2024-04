Napoli - paura ai Quartieri Spagnoli | crolla facciata di un palazzo

(Adnkronos) – Fuga di gas, esplosione e crollo ai Quartieri Spagnoli a Napoli, tanta paura ma nessun ferito. Secondo quanto si apprende, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in Vico Tre Re a Toledo per il parziale crollo di un edificio in muratura. Dai primi accertamenti, sembra ...

Continua a leggere>>