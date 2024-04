Napoli - Quartieri Spagnoli | boss emergenti peseguitavano i turist - arrestati

(Di giovedì 18 aprile 2024) Avevano un sogno in tasca, volevano diventare idei. Giravano armati e avevano trasformato i vicoli a ridosso di via Toledo in budelli blindati, con veri e propri check-point...

Faida dei Quartieri, presi Di Biasi junior e due baby ras: nei video l’agguato a Masiello - Faida dei Quartieri, presi Di Biasi junior e due baby ras: nei video l’agguato a Masiello. Le immagini estrapolate ...internapoli

Quartiere si mobilita per mandare via il clochard: “È molesto e pericoloso” - E il direttore generale Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva replica: «Noi possiamo intervenire su segnalazione e prendere in carico il paziente anche fino ad applicargli, in caso di necessità, un Tso di tre ...napoli.repubblica

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 19 a domenica 21 aprile: scopri le bellezze della tua città - Con il ciclo natalizio “Luce di Napoli” il Duomo si è impegnato materialmente per i ragazzi e il quartiere di Forcella devolvendo parte del ricavato a “Casa di Vetro”. Ad arricchire il percorso che ...2anews