MotoGP - Marc Marquez doma la pioggia ed è in pole a Jerez davanti a Bezzecch - Bagnaia solo 7°

(Di sabato 27 aprile 2024)dopo oltre un anno torna a riassaporare unaposition. Il Cabroncitole condizioni dide la Frontera nel GP di Spagna e partiràa tutti: fantastico l’1’46?774 staccato con pista bagnata. Si tratta della sua 93ªdella carriera, la prima dall’Algarve 2023. Accanto a lui partirài,non è riuscito a limitare i danni e scatterà dalla settima casella. Sin dal Q1, qualifiche che sono condizionate dallache scende sul circuito dide la Frontera. Inizialmente si mette al comando Binder, poi Oliveira. Negli ultimi minuti l’intensità delladiminuisce, i tempi quindi migliorano e in testa si ...

Marc Marquez sorride a metà dopo aver chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas il portacolori del team Ducati Gresini ha centrato un ottimo ... Continua a leggere>>

A Jerez de la Frontera si riparte da dove si era rimasti, cioè da Francesco Bagnaia . Il pilota della Ducati ha chiuso al primo posto, con tanto di record della pista, la prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Spagna. Alle spalle, dunque, i problemi elettronici che lo avevano ... Continua a leggere>>

MotoGP, Marc marquez: “Una pole speciale per me, quando ho visto che pioveva ho capito che era la mia occasione” - Marc marquez non può che sorridere dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, abbiamo ...

MotoGP GP Americhe 2024, marquez: "Per la gara obiettivo top-5" - “Se posso avvicinare quelli davanti Dipende, su questa pista è difficile fare il giro secco, ci sono tante staccate, è facile commettere un errore. Vediamo, ci sono 3-4 piloti più forti di noi, l’obi ...

