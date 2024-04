MotoGP oggi a Jerez - orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Spagna su TV8 e Sky | Bagnaia sfida Martin per la pole

La MotoGP torna in pista e in Europa con il GP di Spagna. Il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, dopo aver fatto tappa già in Portogallo nella seconda gara dell’anno ed essere andato oltre Oceano negli Usa per il GP del COTA di Austin, fa infatti tappa a Jerez de la Frontera, per il ...

Continua a leggere>>