MotoGP Spagna in tv | dove seguire in streaming qualifiche - Sprint e gara

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 aprile 2024) Latorna in pista e in Europa con il GP di. Il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, dopo aver fatto tappa già in Portogallo nella secondadell’anno ed essere andato oltre Oceano negli Usa per il GP del COTA di Austin, fa infatti tappa a Jerez de la Frontera, per il Gran Premio che si correrà sull’iconico tracciato dell’Angel Nieto. Sarà un fine settimana ricco di spettacolo, perché intutti proveranno a riscattarsi. Ci proveranno Bagnaia, Marc Marquez e anche Jorge Martin che, nonostante la leadership nel Mondiale ha in Jerez una delle piste più ostiche., a Jerez per il riscatto I motori cominciano a scaldarsi tra i box dell’Angel Nieto di Jerez de la Frontera, per il quarto appuntamento del Mondiale 2024 che può già dire tante cose in pista. Dopo aver perso ...