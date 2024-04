Milano - 20enne aggredito e picchiato dal branco nella zona della movida

(Di sabato 27 aprile 2024) Rottura del setto nasale, ferite e furto del telefono. Sono le conseguenze di un pestaggio ai danni di un ragazzo di 20 anni, preso di mira da un gruppo di una decina di persone che lo ha rapinato prendendolo a calci e pugni alle 5 di sabato mattina in piazza XXV Aprile,nel centro di. La scena è stata ripresa e postata sulla pagina Instagram Welcome to favelas: il video è poi stato rimosso.

Sono stati arrestati i due presunti autori della rapina ai danni di Andrée Ruth Shammah, regista teatrale milanese aggredita per strada a Milano nelle scorse settimane. Si tratta, spiega la Questura, di due ventenni di origine marocchina, per cui il gip ha disposto un’ordinanza di custodia ... Continua a leggere>>

Calci, pugni e bottiglie di vetro come arma: accerchiato e pestato violentemente un ragazzo - Inizialmente nel pestaggio sono rimasti coinvolti tutti, poi è stato preso di mira solo il 20enne, a cui è stato rubato anche il telefono cellulare. È successo all'alba del 27 aprile in piazza XXV ...

Continua a leggere>>

Accerchiato e pestato violentemente in centro a milano: il - Gli hanno rotto il naso per rubargli l'IPhone 15. Vittima un ragazzo di 20 anni preso a calci e pugni alle 5 di stamani in piazza XXV aprile, zona della movida di milano. Il ragazzo era in compagnia..

Continua a leggere>>

Rapinano e pestano un 20enne in zona movida a milano - Un ragazzo di 20 anni ha subito la rottura del setto nasale nel corso di una rapina messa a segno da un gruppo di una decina di persone che ...

Continua a leggere>>