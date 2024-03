La regista teatrale rapinata in centro a Milano | arrestati due 20enne incastrati dalle telecamere – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 23 marzo 2024) Sono statii due presunti autori della rapina ai danni di Andrée Ruth Shammah,milanese aggredita per strada anelle scorse settimane. Si tratta, spiega la Questura, di due ventenni di origine marocchina, per cui il gip ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’episodio per cui i due sono finiti in manette riguarda la rapina dello scorso 31 gennaio 2024 ai danni di Shammah, che si è vista sottrarre una collana d’oro dal valore di circa 1.500 euro. Laaveva appena finito di cenare e si era incamminata da sola per raggiungere piazza Cordusio e prendere un taxi per tornare a casa. Mentre percorreva via Bocchetto, però, è stata aggredita da due uomini, che l’hanno presa per il collo e le hanno strappato la collana. Dopo quel gesto, la donna ha ...