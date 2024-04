Milan - la petizione dei tifosi | Non meritiamo un allenatore come Lopetegui

Dodicesimo posto in classifica e addio alle speranze. Olimpia Milano saluta l’ Eurolega Basket al termine di una stagione continentale davvero molto travagliata che solo nel finale aveva regalata qualche guizzo. Si è svegliata troppo tardi la formazione campione d’Italia che non parteciperà alla ... Continua a leggere>>

Francesco Camarda, attaccante del Milan Primavera, dopo i gol in azzurro ha segnato la rete della vittoria in casa della Juve in campionato

Continua a leggere>>