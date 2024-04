Milan-Roma | Bennacer | “Quando giochi una competizione così vuoi vincere”

Carlo Pellegatti ha indicato chi sarà il favorito in vista della sfida tra Milan e Roma valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League Vigilia di Milan–Roma, cresce l’attesa. Domani ... (dailymilan)

De Rossi: “San Siro trasuda calcio. Siamo contenti di essere qui” - Roma attesa da uno degli impegni più importanti della stagione: l’andata dei quarti di finale di Europa League. Giovedì, alle 21:00, i giallorossi saranno ospiti del Milan allo stadio San Siro. Alla ...siamolaroma

Dybala: “Daniele ci trasmette voglia, può arrivare ai livelli di Mou e Allegri” - Alla vigilia dell'impegno europeo contro il Milan a San Siro, ha parlato Paulo Dybala, insieme a Daniele De Rossi.siamolaroma

Milan-Roma a San Siro: mezzi deviati e info per raggiungere lo stadio - Per arrivare a San Siro sono diverse le opzioni. Con la metropolitana lilla si consiglia di scendere a San Siro Stadio o San Siro Ippodromo, a Lotto con la M1. Per chi volesse utilizzare l'auto è ...milanotoday