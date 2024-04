Mercato Napoli - si delinea il futuro di Meret | le ultime sul portiere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) Aggiornamenti disponda. Il piano delcirca ilto ildel numero uno azzurro. Sarà-Roma l’ultima chance azzurra per terminare in maniera positiva una stagione fatta di sussulti ed ampie cadute. Vincere contro i capitolini potrebbe infatti donare la tanto sperata iniezione di fiducia che tanto manca ai partenopei ormai da molto, con Calzona e i suoi uomini che pur avendo perso il treno Champions necessitano dei tre punti per mantenersi ancorati quanto meno alla strada verso l’Europa League. In tale clima, però, c’è stato ancora una volta spazio per le tanto bramate news di, questa volta giunte a fare il punto della situazionevia in estate, tira e ...