Mercato Napoli - De Laurentiis convinto | pronti oltre 50 milioni per un centrocampista

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Aurelio Devuole subito tornare in alto ed è pronto ad un esborso folle: 50per un. Ilnon ha più tempo da perdere. Dopo aver gettato alle ortiche tutto lo splendido lavoro fatto la scorsa stagione e aver, di fatto, aver sprecato anche l’attuale campionato, gli azzurri hanno bisogno di rialzarsi. Il patron del, Aurelio De, non può permettersi un altro passaggio a vuoto. A risentirne,che la squadra, sarebbe l’intero progettocon ingenti perdite economiche che andrebbero a porre un freno alla crescita del club. Quest’estate non ci saranno gli introiti della Champions League a finanziare ilazzurro, ma un cospicuo paracadute arriverà dalla cessione di Victor ...