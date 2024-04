Futuro Meluso - presenza a sorpresa oggi a Castel Volturno | chiaro indizio di mercato?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In casa Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione. Ildiè in bilico, ed unaè unsul suo. Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe per il pessimo rendimento del Napoli in questa stagione, con le sue scelte che sono costate caro agli azzurri. Per questo motivo il presidente del Napoli ha già avviato i primi movimenti in vista della prossima stagione, dove non saranno permessi altri errori. L’arrivo di Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo mette in bilico la posizione di Mauro. Ildell’attuale DS azzurro potrebbe essere attualmente in discussione, come dimostra unaa ...