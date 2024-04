Hamas e Israele - come procede la trattativa su ostaggi e tregua

Hamas fa sapere di aver ricevuto la risposta ufficiale alla propria proposta di cessate il fuoco che il movimento islamista aveva consegnato ai mediatori egiziano e del Qatar il 13 aprile per farla avere alla controparte. Nella proposta vi sono le richieste per una possibile tregua temporanea e ... Continua a leggere>>

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 204 di conflitto 204mo giorno di conflitto in Israele. Segui con noi tutti gli aggiornamenti, in tempo reale, in merito a quello ...

Continua a leggere>>