Mattarella ha scelto i 29 nuovi Alfieri della Repubblica | storie di altruismo - intelligenza e solidarietà

Bologna, 27 aprile 2024 – Si sono distinti per aver aiutato e per essersi messi subito a disposizione nei momenti in cui la loro terra e i loro concittadini avevano bisogno, vista l’emergenza nata dalla tragica alluvione che ha devastato l’Emilia Romana tra il primo e il 3 maggio e poi tra il 16 e ...

Continua a leggere>>

Bologna, 27 aprile 2024 – Si sono distinti per aver aiutato e per essersi messi subito a disposizione nei momenti in cui la loro terra e i loro concittadini avevano bisogno, vista l’emergenza nata dalla tragica alluvione che ha devastato l’Emilia Romana tra il primo e il 3 maggio e poi tra il 16 e ...

Continua a leggere>>

Sono 29, i più giovani hanno 9 anni e hanno salvato la vita al papà; il più grande compirà vent'anni a luglio e con la sua musica ha tenuto compagnia a chi ha lasciato casa dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna

Continua a leggere>>

Bologna, 27 aprile 2024 - Altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità. sono i 29 giovanissimi (nati dal 2000 in poi) 'Alfieri della Repubblica' scelti dal presidente Sergio Mattarella, protagonisti di bellissime storie di altruismo e solidarietà. Molte delle storie premiate sono nate ...

Continua a leggere>>

Sono 29, il più giovane ha 8 anni e ha salvato la vita al papà; il più grande compirà vent'anni a luglio e con la sua musica ha tenuto compagnia a chi ha lasciato casa dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna

Continua a leggere>>