Alfieri della Repubblica 2024 - chi sono i 29 giovanissimi eroi premiati da Mattarella | le motivazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Bologna, 27 aprile- Altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità.i 29(nati dal 2000 in poi) '' scelti dal presidente Sergio, protagonisti di bellissime storie di altruismo e solidarietà. Molte delle storie premiatenate in Romagna, scovate nelle vite dei ragazzi che siprodigati dopo le alluvioni che tra qualche giorno 'compiono' un anno. I cinque angeli del fango: Valeria Frasca, 18 anni, che ha coordinato l'attività dei giovani provenienti da ogni parte d'Italia, Selim Ayach, 17 anni, che ha rianimato una persona in arresto cardiaco e ha fatto il volontario per la Croce rossa, Abderrahim Ben Rhouma, 14 anni, che si è messo al ...