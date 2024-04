Lopetegui Milan | Va aiutato da un dirigente - il parere dell’ex rossonero

(Di sabato 27 aprile 2024) Filippo Galli, ex giocatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile arrivo diin panchina Da giorni La Gazzetta dello Sport avvalora l’ipotesi di un arrivo dial. Ecco cosa ne pensa Filippo Galli, ex giocatore, intervistato dallo stesso quotidiano. BIGLIETTO DA VISITA – «Se diventerà il

milan, lopetegui candidato numero uno per sostituire Pioli | Le ultime - Secondo La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, l'esperto tecnico spagnolo, Julen lopetegui si è distinto dalla concorrenza e durante i colloqui avrebbe convinto la dirigenza e la proprietà rossoner ...

Continua a leggere>>

milan, i tifosi hanno scelto: no a lopetegui, sì a Conte: ecco perché - Le percentuali appaiono già su tutti i giornali, c’è chi mette in pole lopetegui (come la Gazzetta e non solo) e chi come il Corriere della Sera parla di Farioli favorito ma il toto-allenatori del ...

Continua a leggere>>

Il milan vira su lopetegui: l'ammazza-italiane guru del 4-3-3. Ecco qual è la filosofia di gioco del tecnico basco - Un milan dall’accento basco . È quello che prenderà corpo per il post Stefano Pioli. Julen lopetegui Agote di Asteasu , 58 anni il prossimo 28 agosto, è ...

Continua a leggere>>