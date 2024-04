Il Milan vira su Lopetegui | l' ammazza-italiane guru del 4-3-3 Ecco qual è la filosofia di gioco del tecnico basco

Panchina Milan , Julen Lopetegui è il candidato numero uno per prendere il post o di Stefano Pioli: Ecco come giocherebbero Leao e compagni… Julen Lopetegui ha staccato la concorrenza e potrebbe presto diventare il nuovo allenatore del Milan . Se negli ultimi giorni il suo nome era sceso nelle ... Continua a leggere>>

milan, i tifosi hanno scelto: no a lopetegui, sì a Conte: ecco perché - Le percentuali appaiono già su tutti i giornali, c’è chi mette in pole lopetegui (come la Gazzetta e non solo) e chi come il Corriere della Sera parla di Farioli favorito ma il toto-allenatori del ...

Panchina milan: da Van Bommel e lopetegui a… De Zerbi. TUTTE le percentuali aggiornate - Nel mirino poi anche Julen lopetegui e Paulo Fonseca (10%), chiude la lista Domenico Tedesco (5%). Conte, al momento, non convince la dirigenza. Juve milan, dubbio a centrocampo per Pioli: chi con ...

Il milan ha scelto il post Pioli: c’è l’okay di Cardinale - La stagione del milan è ormai agli sgoccioli e dovrà scegliere presto la nuova guida in panchina. Un nome è in vantaggio sugli altri.

