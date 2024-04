LIVE Canottaggio - Europei 2024 in DIRETTA | Italia a caccia di medaglie con 4 di coppia e doppio pl

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata deglidia Szeged, in Ungheria. La quattro giorni della rassegna continentale entra nel vivo con le prime finali. Giovedì e venerdì sono andate in scena le batterie, ma oggi dalle 13.05 cominceranno le finali A die parani che saranno presenti sin da subito, con la finale del singolo nel paranella quale sarà presente Giacomo Perini. Piatto forte alle 14.40 con la finale del 4 diche si presenterà con Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. ...

La diretta LIVE di Catania-Benevento , match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . Partita delicatissima allo stadio Massimino: gli etnei sono aggrappati a un filo e solo con una vittoria saranno certi di evitare i playout e di conseguenza volare ai ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca pre- qualifiche – Come vedere qualifiche e Sprint in tv/streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio di Spagna 2024 , quarto appuntamento ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League 2024 in programma a Suzhou, nell’hinterland di Shanghai . La Diamond League resta in Cina dopo la prova d’apertura andata in scena sabato scorso a Xiamen. ... Continua a leggere>>

Musicultura: sul palco l’emozione dei finalisti - Apprezzate le 18 esibizioni nelle due serate al teatro Persiani. Il pubblico è rimasto incantato dall’ospite Simona Molinari ...

Continua a leggere>>

live Atletica, Diamond League Shanghai 2024 in diretta: Furlani sfida grandi avversari, Duplantis per un nuovo record - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda tappa della Diamond League 2024 in ...

Continua a leggere>>

live – Catania-Benevento, Serie C 2023/2024 (diretta) - La diretta live di Catania-Benevento, match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Partita delicatissima allo stadio Massimino: gli etnei sono aggrappati a un ...

Continua a leggere>>