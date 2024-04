LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | aumenta l’attesa per Pirelli Eliminati Anan - Simonetti e Stangherlin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Ippon per Zsombor Veg, il quale sfiderà Sulamanidze nei quarti dei -100 kg. 12.33 Waza-ari per il georgiano che va a segno dopo una manciata di secondi. 12.32 Sul tatami 3 ora spazio a Jabniashvili e Mrkovic. 12.32 Hansoku per Petgrave. Avanza agli ottavi Fatiyev. 12.31 Ilia Sulamanidze è il primo atleta a qualificarsi ai quarti dei -100 kg. Il georgiano ha vinto allo scadere del tempo regolamentare grazie ad un waza-ari. 12.30 Vittoria per Tamerlan Bashaev, che sul tatami 1 estromette Tataroglu, giustiziere dii 12.29 Prima sanzione anche per Fatiyev. 12.28 Secondo shido per Petgrave. 12.28 Shido per il britannico. 12.27 Inizia ora l’incontro tra Fatiyev e Petgrave. 12.25 IPPON DI NIETO TRINIDAD! L’incontro dura appena 23? con lo spagnolo che va a segno al primo vero attacco. 12.25 ...