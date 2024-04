LIVE Judo - Europei 2024 in DIRETTA | Pirelli avanza agli ottav - eliminati Simonet -i, Anani e Stangherlin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 La nostra attenzione è quindi ora sul tatami 3, dov’è in corso il golden score tra Krisztian Toth e Li Kochman. 12.02 Questo il tabellone dei +78 kg allineatoi: Raz HERSHKO (Isr)-Karen STEVENSON (Ned) Milica ZABIC (Srb)-Elis STARTSEVA (Ain) Kayra OZDEMIR (Tur)-Maria HOELLWART(Aut) Lea FONTAINE(Fra)-Renee LUCHT (Ger) Julia TOLOFUA (Fra)-Sophio SOMKHISHVILI(Geo) Marit KAMPS (Ned)-Larisa CERIC (Bih) Rochele NUNES (Por)-Ruslana BULAVINA (Ukr) Hilal OZTURK (Tur)-Oxana DIACENCO (Mda) 12.01 È rimasto solo un italiano in gara in questa terza giornata degli. Si tratta di Gennaro, che affronterà Anton Savytskiy neglii dei -100 kg. Il loro incontro è in programma tra nove sfide sul tatami 3. 12.00 ...