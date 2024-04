LIVE Galles-Italia 15-15 - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | meta Granzotto! Pareggio a Cardiff al 57?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59? Buco difensivo dell’pericolosissimo, ma le britanniche sprecano e un banale avanti salva le azzurre 56?AAAAAAAAA! Grande fiammata azzurra al largo, palla che arriva a Francescache va fino in fondo e schiaccia!15 –15 52? PIAZZATO! Segna Bevan dalla piazzola.15 –10 52? Punizione a favore del50? Fatica tantissimo l’a risalire il campo in questo avvio di ripresa 48? Fallo stupido dellei e possesso regalato alle azzurre, ma ennesima touche storta 46? Nuova touche storta delle azzurre e nuovo ...