LIVE Galles-Italia 12-10 - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | Pyrs riporta avanti le britanniche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Fatica tantissimo l’a risalire il campo in questo avvio di ripresa 48? Fallo stupido dellei e possesso regalato alle azzurre, ma ennesima touche storta 46? Nuova touche storta delle azzurre e nuovo possesso per le padrone di casa 44? META! Tanti pick&go e alla fine è Gwenlliana schiacciare.12 –10 43? Insiste la squadrae con una maul sui 5 metri azzurri 42? Primo possesso per ilche è al limite dei 22 metri 41? Si riparte a Cardiff con l’10-5 Si va al riposo, dunque, con l’10-5 grazie alla meta di Ostuni-Minuzzi e il ...