LIVE Atletica - East Cost Relays 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio stagionale di Jacobs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIALLE 11.45 CON FURLANI 21.40 La prima a tagliare il traguardo è Sophie Haag in 11.81. 21.40 Partita la quinta batteria. 21.39 Queste le protagoniste della quinta batteria: 1 Aaliyah Harris Campbell Yr: SO • PR: 11.62 • SB: 11.62 DNS Nele Jaworski Germany Yr: 0 3 Camryn Lorick Coastal Carolina Yr: JR • PR: 11.60 • SB: 11.60 4 Zionna Perez-Tucker Coastal Carolina Yr: SO • PR: 11.59 • SB: 11.59 5 Sophie Haag Miami (Fla.) Yr: FR • PR: 11.58 • SB: 11.58 6 Sarah Leahy Speed Education & Training 7 Emma Johnson Columbia Int’l Yr: SR • PR: 11.60 • SB: 11.60 DNS Ricarda Lobe Germany Yr: 0 9 Paige Archer UCF Yr: SO • PR: 11.62 • SB: 11.76 21.39 Vittoria per Rori Lowe in 11.77. 21.38 Partite! 21.38 Questa la start list ...