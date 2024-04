LIVE – Cobolli-Jarry 6-3 3-6 1-1 - secondo turno Masters 1000 Madrid 2024 | RISULTATO in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Esplode l’inside out Cobolli! Fa spostare Jarry che mette largo il recupero. 30-15 Errore gratuito di dritto Jarry, dai Flavio! 30-0 Servizio e dritto. Si abbassa perfettamente sulle ginocchia a raccogliere la risposta, bassa, dell’azzurro. 15-0 Ace ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Jarry, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024 (terra rossa in altura). Il giovane capitolino è reduce da una lotta furibonda di oltre due ore intrapresa contro il top quaranta Alejandro Tabilo, sconfitto in rimonta al terzo e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima vincente! 15-15 Rispostona di rovescio di Jarry, in avanzamento. 15-0 Gran passante di Cobolli di rovescio. Si riparte, inguine guarito? Partiti i 3?! La gamba sinistra sembra dare grattacapi al cileno. Attenzione, fisio in campo a colloquio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Primo passante stretto di rovescio di Cobolli da far vedere nelle scuole. Il secondo di dritto è comodo! 30-15 Servizio, dritto e chiusura al volo. 15-15 Servizio e benedizione. 0-15 Gran risposta di Flavio, contro-balzo del cileno di dritto che va ...

