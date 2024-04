LIVE Atletica - East Cost Relays 2024 in DIRETTA | Jacobs debutta in 10 1 - beffa al fotofinish

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIALLE 11.45 CON FURLANI 22.04 Seconda posizione perbattuto in volata da Bromell, che ha fatto registrare il medesimo tempo. 22.03 Il vento durante la gara era di +0.9 m/s. 22.02stoppa il cronometro in 10.11! 22.02 PARTITI!! 21.59 Siamo in attesa dello start, che dovrebbe arrivare a momenti. 21.57 Non partirà il brasiliano Felipe Bardi, inizialmente inserito in corsia 8. 21.55 L’azzurro scatterà dalla corsia numero 6, proprio al fianco di Bromell 21.54 Non mancano gli avversari di rilievo per. Al via ci sono anche Travyon Bromell, due volte bronzo ai Mondiali, il canadese Andre De Grasse, campione olimpico dei 200 metri, ed il giapponese ...